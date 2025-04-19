NYT: пасхальное перемирие показывает открытость РФ к мирным переговорам
Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь праздника Пасхи, показывает «нетерпеливой администрации президента Дональда Трампа» готовность России к переговорам. Об этом пишет The New York Times (NYT).
Как отмечает глава московского бюро NYT журналист Антон Трояновский, решение о перемирии произошло на следующий день после предупреждения госсекретаря США Марко Рубио о возможности выхода США из переговоров.
«Президент Трамп позже заявил, что “если по какой-то причине одна из двух сторон сильно усложнит ситуацию”, Соединенные Штаты могут просто отступить», – говорится в материале.
Пасхальное перемирие будет соблюдаться Россией с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, объявил Путин в ходе встречи с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым 19 апреля. Герасимов после этого приказал остановить боевые операции.
Украинский президент Владимир Зеленский в ответ на предложение заявил, что это «попытка Путина поиграть с жизнями людей». При этом неизвестно, отказывается ли Киев от перемирия.