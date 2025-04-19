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/ Политика

ООН отреагировала на объявленное Россией пасхальное перемирие

Ведомости

Организация Объединенных Наций приняла к сведению заявление России о временном прекращении огня на период Пасхи. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишет «РИА Новости».

Он подчеркнул, что ООН последовательно выступает за длительное прекращение огня на Украине и поддерживает усилия по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира.

Ранее 19 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, которое продлится с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Начальник Генштаба Валерий Герасимов получил соответствующий приказ остановить боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня на Пасху зеркально, реагируя на действия России. Он также выразил готовность поддержать продление перемирия после окончания пасхальных суток 20 апреля, назвав это возможным шагом к доверию и шансу на мир. Зеленский добавил, что ожидает докладов от главнокомандующего Александра Сырского о текущей ситуации на передовой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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