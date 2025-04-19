ООН отреагировала на объявленное Россией пасхальное перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня на Пасху зеркально, реагируя на действия России. Он также выразил готовность поддержать продление перемирия после окончания пасхальных суток 20 апреля, назвав это возможным шагом к доверию и шансу на мир. Зеленский добавил, что ожидает докладов от главнокомандующего Александра Сырского о текущей ситуации на передовой.