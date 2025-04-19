ООН отреагировала на объявленное Россией пасхальное перемирие
Организация Объединенных Наций приняла к сведению заявление России о временном прекращении огня на период Пасхи. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишет «РИА Новости».
Он подчеркнул, что ООН последовательно выступает за длительное прекращение огня на Украине и поддерживает усилия по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира.
Ранее 19 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, которое продлится с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Начальник Генштаба Валерий Герасимов получил соответствующий приказ остановить боевые действия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня на Пасху зеркально, реагируя на действия России. Он также выразил готовность поддержать продление перемирия после окончания пасхальных суток 20 апреля, назвав это возможным шагом к доверию и шансу на мир. Зеленский добавил, что ожидает докладов от главнокомандующего Александра Сырского о текущей ситуации на передовой.