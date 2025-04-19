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/ Политика

Путин прибыл на пасхальное богослужение

Среди учатников службы – Собянин, Дмитриев и другие
Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя, сообщил корреспондент «Ведомостей».

Как и годом ранее, с российским лидером на пасхальной службе присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин. На богослужение также прибыл спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и др. Благодатный огонь доставил Владимир Якунин.

18 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что праздник будет встречен по православным традициям. На вопрос журналистов об участии Путина в праздничном богослужении он ответил, что «как все православные встречают, так и мы встречаем», подчеркнув, что соблюдение традиций – личное дело каждого верующего.

Пасха – главный христианский праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа. Его дата ежегодно варьируется в зависимости от пасхалии. В 2025 г. православные христиане в России отметят Пасху 20 апреля. В этом году праздник совпадает с католической Пасхой – такое происходит нечасто, последний раз это было в 2017 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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