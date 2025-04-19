Путин прибыл на пасхальное богослужение

Пасха – главный христианский праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа. Его дата ежегодно варьируется в зависимости от пасхалии. В 2025 г. православные христиане в России отметят Пасху 20 апреля. В этом году праздник совпадает с католической Пасхой – такое происходит нечасто, последний раз это было в 2017 г.