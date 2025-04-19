Путин прибыл на пасхальное богослужениеСреди учатников службы – Собянин, Дмитриев и другие
Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Как и годом ранее, с российским лидером на пасхальной службе присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин. На богослужение также прибыл спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и др. Благодатный огонь доставил Владимир Якунин.
18 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что праздник будет встречен по православным традициям. На вопрос журналистов об участии Путина в праздничном богослужении он ответил, что «как все православные встречают, так и мы встречаем», подчеркнув, что соблюдение традиций – личное дело каждого верующего.
Пасха – главный христианский праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа. Его дата ежегодно варьируется в зависимости от пасхалии. В 2025 г. православные христиане в России отметят Пасху 20 апреля. В этом году праздник совпадает с католической Пасхой – такое происходит нечасто, последний раз это было в 2017 г.