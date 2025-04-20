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Рубио опроверг сообщения о планируемом сокращении госдепа

Ведомости

Государственный секретарь США Марко Рубио в соцсети X опроверг материал The New York Times, согласно которому Белый дом подготовил приказ, предполагающий радикальное сокращение и реструктуризацию американского госдепартамента.

«Это фейковые новости. Газета The New York Times стала жертвой очередного обмана», – отметил Рубио.

20 апреля газета со ссылкой на копию документа сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила приказ о сокращении госдепа. В нем предполагается закрытие посольств и консульств в нескольких африканских странах и замена профильного отдела ведомства офисом спецпосланника по делам Африки. Отмечалось, что офис будет подчинен Совету национальной безопасности Белого дома. Кроме того, документ устанавливает новые критерии для приема на работу и указывает на необходимость расширить использование ИИ в ведомстве.

Госдепартамент должен будет внести изменения до 1 октября, отмечает газета. При этом этот приказ является одним из нескольких документов, в которых излагаются предлагаемые изменения в госдепе.

16 апреля The Washington Post писала, что в 2026 финансовом году бюджет госдепартамента США может быть урезан на 48% до $28,4 млрд с одобренных на 2025 г. $54,4 млрд. Сокращения затронут ряд программ ведомства, в том числе реализуемые USAID. В материале газеты со ссылкой на документ, который подготовило административно-бюджетное управление при Белом доме (OBM), говорилось, что программы гумпомощи могут потерять 54% средств, а инициативы по здравоохранению – 55%. Кроме того, упоминается «полное сокращение» финансирования международных миротворческих операций. Также будет свернуто порядка 90% финансирования международных организаций. Прекратится поддержка ООН, НАТО и 20 других организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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