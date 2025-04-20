Рубио опроверг сообщения о планируемом сокращении госдепа

16 апреля The Washington Post писала, что в 2026 финансовом году бюджет госдепартамента США может быть урезан на 48% до $28,4 млрд с одобренных на 2025 г. $54,4 млрд. Сокращения затронут ряд программ ведомства, в том числе реализуемые USAID. В материале газеты со ссылкой на документ, который подготовило административно-бюджетное управление при Белом доме (OBM), говорилось, что программы гумпомощи могут потерять 54% средств, а инициативы по здравоохранению – 55%. Кроме того, упоминается «полное сокращение» финансирования международных миротворческих операций. Также будет свернуто порядка 90% финансирования международных организаций. Прекратится поддержка ООН, НАТО и 20 других организаций.