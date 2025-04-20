Рубио опроверг сообщения о планируемом сокращении госдепа
Государственный секретарь США Марко Рубио в соцсети X опроверг материал The New York Times, согласно которому Белый дом подготовил приказ, предполагающий радикальное сокращение и реструктуризацию американского госдепартамента.
«Это фейковые новости. Газета The New York Times стала жертвой очередного обмана», – отметил Рубио.
20 апреля газета со ссылкой на копию документа сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила приказ о сокращении госдепа. В нем предполагается закрытие посольств и консульств в нескольких африканских странах и замена профильного отдела ведомства офисом спецпосланника по делам Африки. Отмечалось, что офис будет подчинен Совету национальной безопасности Белого дома. Кроме того, документ устанавливает новые критерии для приема на работу и указывает на необходимость расширить использование ИИ в ведомстве.
Госдепартамент должен будет внести изменения до 1 октября, отмечает газета. При этом этот приказ является одним из нескольких документов, в которых излагаются предлагаемые изменения в госдепе.
16 апреля The Washington Post писала, что в 2026 финансовом году бюджет госдепартамента США может быть урезан на 48% до $28,4 млрд с одобренных на 2025 г. $54,4 млрд. Сокращения затронут ряд программ ведомства, в том числе реализуемые USAID. В материале газеты со ссылкой на документ, который подготовило административно-бюджетное управление при Белом доме (OBM), говорилось, что программы гумпомощи могут потерять 54% средств, а инициативы по здравоохранению – 55%. Кроме того, упоминается «полное сокращение» финансирования международных миротворческих операций. Также будет свернуто порядка 90% финансирования международных организаций. Прекратится поддержка ООН, НАТО и 20 других организаций.