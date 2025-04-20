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Израильская армия уволит замкомандира из-за обстрела медиков в Газе

Ведомости

Заместитель командира разведывательного подразделения израильской элитной пехотной бригады «Голани» будет уволен в связи с обстрелами машин пожарных, скорой помощи и автомобиля ООН, в результате которых погибли 15 человек. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по итогам расследования инцидентов, произошедших 23 марта на юге сектора Газа.

По данным армии, в хоже инцидентов военные не вели беспорядочный огонь, а действовали в соответствии с реальной угрозой. Замкомандира не смог сразу опознать машины скорой помощи из-за ограниченного поля зрения в ночное время. Обстрел по медицинским работникам и пожарным был совершен в связи с неточной информацией, по автомобилю ООН – в нарушение приказа. Отмечается, что заместитель командира является высокопоставленным офицером, его служба и личная история отражают боевой дух и самоотверженность. Он вернулся из-за границы после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля 7 октября 2023 г. и был ранен в боях в анклаве.

В израильской армии выразили сожаление из-за гибели невинных людей и пообещали использовать итоги расследования для недопущения подобного в дальнейшем. Результаты расследования будут переданы в военную прокуратуру.

31 марта управление ООН по гуманитарным вопросам (OCHA) сообщило, что 15 палестинских парамедиков и спасателей, включая сотрудника ООН, были убиты израильскими военными в Рафахе на юге Газы. Инцидент произошел 23 марта в районе Тель-аль-Султан.

По информации OCHA, сотрудники Палестинского Красного Полумесяца и гражданской обороны прибыли на помощь коллегам, по которым открыли огонь. Их машины, несмотря на медицинские обозначения, попали под обстрел. В Красном Полумесяце утверждали, что одного из пострадавших могли задержать и казнить – его тело нашли со связанными руками. Глава OCHA в Палестине Джонатан Уиттолл говорил, что погибших похоронили в братской могиле, а машины скорой помощи и автомобиль ООН засыпали песком бульдозером.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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