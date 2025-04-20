Израильская армия уволит замкомандира из-за обстрела медиков в Газе

По данным армии, в хоже инцидентов военные не вели беспорядочный огонь, а действовали в соответствии с реальной угрозой. Замкомандира не смог сразу опознать машины скорой помощи из-за ограниченного поля зрения в ночное время. Обстрел по медицинским работникам и пожарным был совершен в связи с неточной информацией, по автомобилю ООН – в нарушение приказа. Отмечается, что заместитель командира является высокопоставленным офицером, его служба и личная история отражают боевой дух и самоотверженность. Он вернулся из-за границы после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля 7 октября 2023 г. и был ранен в боях в анклаве.