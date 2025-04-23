Захарова иронично объяснила планы генштаба Эстонии создать базу на границе с РФ

До этого начальник генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус сообщил телерадиовещательной компании ERR о планах разместить на новой базе как действующих военнослужащих, так и призывников. Подразделения будут регулярно меняться, а также направляться на боевую подготовку. Карус добавил, что жители Нарвы смогут привыкнуть к тому, что военные станут частью их повседневной жизни. По его словам, это также символизирует стремление продемонстрировать, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии.