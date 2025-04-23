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Захарова иронично объяснила планы генштаба Эстонии создать базу на границе с РФ

Ведомости

Генеральный штаб сил обороны Эстонии создает военную базу в Нарве, чтобы мир знал о его существовании. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

План Таллина построить базу у границы с Россией, где хотят разместить около 200-250 военных, по словам дипломата, вызывает недоумение.

«Решение настолько мощное, что хочется услышать ответ на единственный вопрос: зачем?» – написала дипломат.

Она отметила, что подобная инициатива выглядит настолько неоднозначно, что единственное логичное объяснение – желание Эстонии заявить о существовании своего генерального штаба.

До этого начальник генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус сообщил телерадиовещательной компании ERR о планах разместить на новой базе как действующих военнослужащих, так и призывников. Подразделения будут регулярно меняться, а также направляться на боевую подготовку. Карус добавил, что жители Нарвы смогут привыкнуть к тому, что военные станут частью их повседневной жизни. По его словам, это также символизирует стремление продемонстрировать, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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