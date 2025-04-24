Трамп раскритиковал политику Гарвардского университета

23 апреля Гарвард подал в суд на администрацию Трампа с целью оспорить ее решение заморозить гранты федерального правительства, а также контракты на $60 млн. Два основных пункта обвинения со стороны университета – нарушение первой поправки конституции США, гарантирующей свободу слова, а также несоблюдение установленной процедуры при принятии решения о заморозке финансирования.