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Трамп раскритиковал политику Гарвардского университета

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гарвардский университет несет в себе угрозу для американской демократии. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, назвав учебное заведение «антисемитским» и «крайне левым».

По мнению американского лидера, Гарвард принимает на обучение студентов, которые «хотят разорвать страну на части». 

16 апреля Трамп выразил мнение о том, что Гарвард «сбился с пути», и призвал лишить его федерального финансирования. Это произошло после того, как университет отклонил предложение администрации президента изменить свою политику. 

Министерство образования США в открытом письме поручило внешней комиссии провести аудит преподавателей и студентов университета для обеспечения «разнообразия точек зрения». Reuters писал о заморозке финансирования на сумму в $2,3 млрд.

23 апреля Гарвард подал в суд на администрацию Трампа с целью оспорить ее решение заморозить гранты федерального правительства, а также контракты на $60 млн. Два основных пункта обвинения со стороны университета – нарушение первой поправки конституции США, гарантирующей свободу слова, а также несоблюдение установленной процедуры при принятии решения о заморозке финансирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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