Трамп раскритиковал политику Гарвардского университета
Президент США Дональд Трамп заявил, что Гарвардский университет несет в себе угрозу для американской демократии. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, назвав учебное заведение «антисемитским» и «крайне левым».
По мнению американского лидера, Гарвард принимает на обучение студентов, которые «хотят разорвать страну на части».
16 апреля Трамп выразил мнение о том, что Гарвард «сбился с пути», и призвал лишить его федерального финансирования. Это произошло после того, как университет отклонил предложение администрации президента изменить свою политику.
Министерство образования США в открытом письме поручило внешней комиссии провести аудит преподавателей и студентов университета для обеспечения «разнообразия точек зрения». Reuters писал о заморозке финансирования на сумму в $2,3 млрд.
23 апреля Гарвард подал в суд на администрацию Трампа с целью оспорить ее решение заморозить гранты федерального правительства, а также контракты на $60 млн. Два основных пункта обвинения со стороны университета – нарушение первой поправки конституции США, гарантирующей свободу слова, а также несоблюдение установленной процедуры при принятии решения о заморозке финансирования.