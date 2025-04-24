Bild: Киев готовится к прекращению поддержки со стороны США
Киев готовится к «худшему сценарию», то есть к прекращению военной помощи со стороны США. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительстве страны.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц в Киеве писала, что на Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп может остановить поставки военной помощи из-за срыва переговоров в Лондоне. По их мнению, Трамп может обвинить Киев в том, что запланированная встреча не состоялась из-за «неприязни» к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Срыв переговоров в Лондоне по украинскому вопросу произошел в связи с недовольством Вашингтона из-за нежелания Киева принять условия мирного плана Трампа. Как сообщало Reuters, перед переговорами Украина подготовила документ, согласно которому до «полного и безоговорочного прекращения огня» не будет никаких обсуждений территориальных вопросов.
После этого Трамп обвинил украинского лидера в том, что он своими «провокационными» заявлениями наносит вред мирным переговорам.