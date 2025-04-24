Bild: Киев готовится к прекращению поддержки со стороны США

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц в Киеве писала, что на Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп может остановить поставки военной помощи из-за срыва переговоров в Лондоне. По их мнению, Трамп может обвинить Киев в том, что запланированная встреча не состоялась из-за «неприязни» к президенту Украины Владимиру Зеленскому.