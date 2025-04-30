Инвестировавшие $300 000 в экономику Казахстана иностранцы смогут получить визу
Иностранные граждане, вложившие от $300 000 в экономику Казахстана, смогут получить «золотую визу», сообщается на сайте МИД Казахстана.
Виза будет доступна тем, кто инвестирует в уставной капитал казахстанских компаний или приобретет местные эмиссионные ценные бумаги на аналогичную сумму. Заявка подается в электронном формате, а сам документ дает право на оформление вида на жительство в Казахстане сроком до 10 лет.
В ведомстве уточнили, что новые правила будут направлены на развитие инвестиционной привлекательности страны и поддержку долгосрочных деловых связей.
В ноябре 2024 г. в Казахстане была введена новая виза Neo Nomad для «цифровых кочевников». Для получения Neo Nomad иностранному гражданину необходимо иметь стабильный заработок в размере не менее $3000 за пределами Казахстана. Следует также купить медицинскую страховку предоставить справку об отсутствии судимости. Благодаря нововведению минтуризма страны планирует получать прибыль в размере 3 млрд тенге ($6,8 млн) ежегодно.