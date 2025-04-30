Инвестировавшие $300 000 в экономику Казахстана иностранцы смогут получить визу

Иностранные граждане, вложившие от $300 000 в экономику Казахстана, смогут получить «золотую визу», сообщается на сайте МИД Казахстана.



Виза будет доступна тем, кто инвестирует в уставной капитал казахстанских компаний или приобретет местные эмиссионные ценные бумаги на аналогичную сумму. Заявка подается в электронном формате, а сам документ дает право на оформление вида на жительство в Казахстане сроком до 10 лет.



В ведомстве уточнили, что новые правила будут направлены на развитие инвестиционной привлекательности страны и поддержку долгосрочных деловых связей.