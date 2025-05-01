Медведев: Трамп «доломал» власти Украины соглашением по ресурсам
Президент США Дональд Трамп сумел обязать Киев расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны», – написал он.
Зампред Совбеза прокомментировал начало Трампом «тарифной битвы», которая затронула многие страны. При этом экономика Китая, по мнению Медведева, этот прессинг выдержит. Россию меры не затронули, но сенат США готовится ввести против Москвы новые «сокрушительные санкции», добавил он. «Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, «глубинное государство» оказывает ему ожесточенное сопротивление», – заключил Медведев.
Вашингтон и Киев 30 апреля заключили соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Министерство финансов США сообщило, что это экономическое партнерство «создает основу для совместной работы и инвестирования, позволяя объединить ресурсы, таланты и возможности двух стран для ускорения экономического восстановления Украины». Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что любые государства или лица, предположительно поддерживавшие российский ВПК, будут исключены из процесса восстановления Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что «все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине», а созданный в рамках соглашения инвестиционный фонд будут пополняться за счет доходов от новых лицензий на добычу ресурсов. Они будут поровну распределяться между США и Украиной.