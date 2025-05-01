Медведев: Трамп «доломал» власти Украины соглашением по ресурсам

Вашингтон и Киев 30 апреля заключили соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Министерство финансов США сообщило, что это экономическое партнерство «создает основу для совместной работы и инвестирования, позволяя объединить ресурсы, таланты и возможности двух стран для ускорения экономического восстановления Украины». Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что любые государства или лица, предположительно поддерживавшие российский ВПК, будут исключены из процесса восстановления Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что «все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине», а созданный в рамках соглашения инвестиционный фонд будут пополняться за счет доходов от новых лицензий на добычу ресурсов. Они будут поровну распределяться между США и Украиной.