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Четвертый раунд переговоров США и Ирана могут перенести

Ведомости

Запланированный на 3 мая очередной раунд американо-иранских консультаций по ядерной программе может быть перенесен, сообщил со ссылкой на источники корреспондент портала Axios Барак Равид.

«Четвертый раунд переговоров США и Ирана, который, по словам Омана, состоится в Риме в эту субботу, скорее всего, будет отложен на следующую неделю, сообщили мне три источника», – написал он в X.

Встреча представителей Ирана со странами «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция), которая также была запланирована на 3 мая, тоже может не состояться, добавил Равид.

В апреле делегации Тегерана и Вашингтона провели три раунда непрямых переговоров по ядерной программе Ирана. Последний раз глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф встречались 26 апреля в Маскате. Посредником на этих встречах выступал министр иностранных дел Омана. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США в рамках потенциальной сделки c Ираном согласны предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана исключительно на импортном ядерном топливе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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