Четвертый раунд переговоров США и Ирана могут перенести

В апреле делегации Тегерана и Вашингтона провели три раунда непрямых переговоров по ядерной программе Ирана. Последний раз глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф встречались 26 апреля в Маскате. Посредником на этих встречах выступал министр иностранных дел Омана. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США в рамках потенциальной сделки c Ираном согласны предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана исключительно на импортном ядерном топливе.