Четвертый раунд переговоров США и Ирана могут перенести
Запланированный на 3 мая очередной раунд американо-иранских консультаций по ядерной программе может быть перенесен, сообщил со ссылкой на источники корреспондент портала Axios Барак Равид.
«Четвертый раунд переговоров США и Ирана, который, по словам Омана, состоится в Риме в эту субботу, скорее всего, будет отложен на следующую неделю, сообщили мне три источника», – написал он в X.
Встреча представителей Ирана со странами «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция), которая также была запланирована на 3 мая, тоже может не состояться, добавил Равид.
В апреле делегации Тегерана и Вашингтона провели три раунда непрямых переговоров по ядерной программе Ирана. Последний раз глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф встречались 26 апреля в Маскате. Посредником на этих встречах выступал министр иностранных дел Омана. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США в рамках потенциальной сделки c Ираном согласны предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана исключительно на импортном ядерном топливе.