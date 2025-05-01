В МИД Омана сообщили об отмене раунда переговоров между Ираном и США
Запланированный на 3 мая очередной раунд переговоров между США и Ираном отменен из-за логистических сложностей. Об этом сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди в своем микроблоге в соцсети Х.
«Новая дата будет объявлена после общего согласования», – написал он.
1 мая Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США. В заявлении МИД Ирана подчеркивается, что политика Вашингтона в отношении Тегерана является «враждебной и незаконной». Новые ограничительные меры были названы жестокими и нарушающими нормы международного права. Также в министерстве отметили, что США пытаются разрушить «дружественные и правовые отношения между развивающимися странами».
26 апреля в Омане прошел третий раунд непрямых переговоров по ядерной программе Ирана между переговорщиками Тегерана и Вашингтона. Диалог проходил при посредничестве министра иностранных дел Омана.