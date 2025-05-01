В МИД Омана сообщили об отмене раунда переговоров между Ираном и США

1 мая Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США. В заявлении МИД Ирана подчеркивается, что политика Вашингтона в отношении Тегерана является «враждебной и незаконной». Новые ограничительные меры были названы жестокими и нарушающими нормы международного права. Также в министерстве отметили, что США пытаются разрушить «дружественные и правовые отношения между развивающимися странами».