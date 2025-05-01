CNN: Уиткофф не хочет должность советника по нацбезопасности

После того как Уолтц за закрытыми дверями признал подлинность репортажа, в Белом доме начались обсуждения его возможной отставки. Однако сам помощник президента не подавал прошения об уходе, а Трамп в тот момент не стал требовать его отставки. Публично глава государства выразил поддержку Уолтцу, назвав его «хорошим человеком», который, по его словам, извлек урок из произошедшего.