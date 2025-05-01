CNN: Уиткофф не хочет должность советника по нацбезопасности
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф не хочет должность советника по нацбезопасности, которую сейчас занимает Майкл Уолтц. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника из окружения Уиткоффа.
По словам источников, сам спецпосланник говорил близким, что не хочет занимать эту должность, и они не ожидают, что он в итоге согласится на нее.
Тем не менее, по данным тех же источников, Уиткофф может принять предложение, если Трамп обратится к нему лично, сообщил телеканал.
СNN передает, что на роль временного преемника Уолтца рассматриваются заместитель госсекретаря Кристофер Ландау и даже госсекретарь Марко Рубио, пока президент решает, кто станет постоянным советником.
Уолтц оказался в центре внимания в марте после инцидента, связанного с чатом в мессенджере Signal. По ошибке он включил в переписку журналиста Джеффри Голдберга из The Atlantic, через которого стали известны детали переговоров высокопоставленных чиновников службы национальной безопасности. Речь шла о планах военного удара по целям хуситов в Йемене.
После того как Уолтц за закрытыми дверями признал подлинность репортажа, в Белом доме начались обсуждения его возможной отставки. Однако сам помощник президента не подавал прошения об уходе, а Трамп в тот момент не стал требовать его отставки. Публично глава государства выразил поддержку Уолтцу, назвав его «хорошим человеком», который, по его словам, извлек урок из произошедшего.