Захарова указала на аморальность эксгумации останков советских солдат во Львове
Эксгумация захоронений советских солдат на мемориальном комплексе «Холм Славы» свидетельствует об античеловеческой сущности властей в Киеве. Об этом в беседе с «Известиями» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности. Не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности», – сказала дипломат.
Захарова отметила, что подобные действия представляют собой кощунственное надругательство над памятью. Она обратила внимание на методы проведения эксгумации – с использованием экскаваторов и лопат, что, как она утверждает, делается для срыва памятных мероприятий, предотвращения возложения цветов и демонстрации Западу своей лояльности при отказе от подлинной исторической памяти.
23 апреля во Львове начались работы по переносу мемориала «Холм славы». Комплекс считается одним из крупнейших памятников советским воинам на западе Украины.