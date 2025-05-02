Захарова указала на аморальность эксгумации останков советских солдат во Львове

Захарова отметила, что подобные действия представляют собой кощунственное надругательство над памятью. Она обратила внимание на методы проведения эксгумации – с использованием экскаваторов и лопат, что, как она утверждает, делается для срыва памятных мероприятий, предотвращения возложения цветов и демонстрации Западу своей лояльности при отказе от подлинной исторической памяти.