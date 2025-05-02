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Захарова указала на аморальность эксгумации останков советских солдат во Львове

Ведомости

Эксгумация захоронений советских солдат на мемориальном комплексе «Холм Славы» свидетельствует об античеловеческой сущности властей в Киеве. Об этом в беседе с «Известиями» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности. Не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности», – сказала дипломат.

Захарова отметила, что подобные действия представляют собой кощунственное надругательство над памятью. Она обратила внимание на методы проведения эксгумации – с использованием экскаваторов и лопат, что, как она утверждает, делается для срыва памятных мероприятий, предотвращения возложения цветов и демонстрации Западу своей лояльности при отказе от подлинной исторической памяти.

23 апреля во Львове начались работы по переносу мемориала «Холм славы». Комплекс считается одним из крупнейших памятников советским воинам на западе Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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