В Кремле отметили существенные проявления неонацизма в Европе

15 апреля Песков сообщал, что более 20 глав государств и правительств подтвердили свое участие в параде Победы в Москве. В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в саму годовщину в России запланировано свыше 170 мероприятий. Среди ключевых событий – юбилейный парад на Красной площади, праздничный салют, а также мероприятия с участием президента России Владимира Путина, который проведет встречи с участниками спецоперации.