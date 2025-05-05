В Кремле отметили существенные проявления неонацизма в Европе
В Европе сейчас видны достаточно существенные проявления неонацизма. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили о том, может ли празднование 80-летия Победы стать переломным моментом в отношении к нацизму в современной Европе, ведь на парад Победы в Москву приедут несколько европейских лидеров.
«Вряд ли празднование может стать переломным моментом», – заявил Песков.
По словам представителя Кремля, борьба с проявлениями неонацизма должна быть не разовым событием, а постоянной константой в работе на всех уровнях.
15 апреля Песков сообщал, что более 20 глав государств и правительств подтвердили свое участие в параде Победы в Москве. В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в саму годовщину в России запланировано свыше 170 мероприятий. Среди ключевых событий – юбилейный парад на Красной площади, праздничный салют, а также мероприятия с участием президента России Владимира Путина, который проведет встречи с участниками спецоперации.
Среди лидеров, которые подтвердили свое присутствие на торжествах, значатся председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы Николас Мадуро, Кубы Мигель Диас-Канель, Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, о своем визите заявили президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Киргизии Садыр Жапаров, а также глава Абхазии Бадра Гунба.