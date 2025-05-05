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В Кремле отметили существенные проявления неонацизма в Европе

Ведомости

В Европе сейчас видны достаточно существенные проявления неонацизма. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили о том, может ли празднование 80-летия Победы стать переломным моментом в отношении к нацизму в современной Европе, ведь на парад Победы в Москву приедут несколько европейских лидеров.

«Вряд ли празднование может стать переломным моментом», – заявил Песков.

По словам представителя Кремля, борьба с проявлениями неонацизма должна быть не разовым событием, а постоянной константой в работе на всех уровнях.

15 апреля Песков сообщал, что более 20 глав государств и правительств подтвердили свое участие в параде Победы в Москве. В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в саму годовщину в России запланировано свыше 170 мероприятий. Среди ключевых событий – юбилейный парад на Красной площади, праздничный салют, а также мероприятия с участием президента России Владимира Путина, который проведет встречи с участниками спецоперации.

Среди лидеров, которые подтвердили свое присутствие на торжествах, значатся председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы Николас Мадуро, Кубы Мигель Диас-Канель, Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, о своем визите заявили президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Киргизии Садыр Жапаров, а также глава Абхазии Бадра Гунба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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