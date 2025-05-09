Мексика подала в суд на Google из-за переименования Мексиканского залива
Мексика подала в суд на Google из-за переименования Мексиканского залива в «Залив Америки» в Google Maps для пользователей в США, объявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Ее слова передает The Guardian.
«Иск уже подан», – сказала Шейнбаум на пресс-конференции.
Издание отмечает, что Шейнбаум предупредила Google еще в феврале о возможном иске, если компания не изменит решение, заявив, что указ президента США Дональда Трампа касается лишь части континентального шельфа США.
«Все, чего мы хотим, – это чтобы указ, изданный правительством США, был выполнен, – сказала она. – Правительство США называет только ту часть континентального шельфа США «Заливом Америки», а не весь залив, потому что у него нет полномочий называть весь залив».
Трамп распорядился изменить название Мексиканского залива на Американский залив в рамках серии административных мер, принятых в первые часы после вступления на пост президента 20 января. 11 февраля Google официально переименовала залив на своих картах. Новое названия видят американские пользователи, для пользователей из Мексики залив останется Мексиканским. Все остальные будут видеть оба названия.