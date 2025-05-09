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Посольство США в Киеве заявило об угрозе массированной воздушной атаки

Ведомости

Американское посольство на Украине заявило, что страна якобы может подвергнуться массированной воздушной атаке в ближайшие дни, сообщает пресс-служба дипломатического представительства.

В этой связи посольство рекомендовало гражданам США быть готовыми оперативно пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней», – указано в сообщении.

В этой связи находящихся на Украине граждан США призвали заранее определить места расположения укрытий, установить приложение с оповещением о воздушных тревогах, а также иметь запас воды, еды и медикаментов.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Украина это перемирие фактически отвергла. Президент Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней. 6 мая спецпосланник президента США Кит Келлог заявил о желании Украины прекратить боевые действия вдоль текущей линии фронта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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