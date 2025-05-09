Посольство США в Киеве заявило об угрозе массированной воздушной атаки
Американское посольство на Украине заявило, что страна якобы может подвергнуться массированной воздушной атаке в ближайшие дни, сообщает пресс-служба дипломатического представительства.
В этой связи посольство рекомендовало гражданам США быть готовыми оперативно пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.
«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней», – указано в сообщении.
В этой связи находящихся на Украине граждан США призвали заранее определить места расположения укрытий, установить приложение с оповещением о воздушных тревогах, а также иметь запас воды, еды и медикаментов.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Украина это перемирие фактически отвергла. Президент Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней. 6 мая спецпосланник президента США Кит Келлог заявил о желании Украины прекратить боевые действия вдоль текущей линии фронта.