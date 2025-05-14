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/ Политика

AP: Трамп встретился с новым главой Сирии в Саудовской Аравии

Ведомости

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с временным главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шаара в Эр-Рияде, сообщило агентство Associated Press.

Как отметило издание, это первая встреча президентов США и Сирии за последние 25 лет. Трамп согласился встретиться с аш-Шаара до того, как завершил свой визит в Саудовской Аравии в ходе своего ближневосточного турне.

Во время встречи, согласно сообщению Белого дома, Трамп предложил аш-Шараа ряд директив, в том числе подписание «Авраамских соглашений» для нормализации отношений с Израилем, требование «всем иностранным террористам покинуть Сирию», депортацию «палестинских террористов», помощь Соединенным Штатам в предотвращении возрождения ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и взятие на себя ответственности за центры содержания под стражей членов ИГИЛ на северо-востоке Сирии.

Встреча между аш-Шараа и Трампом была «крайне… позитивной на всех уровнях», сообщил CNN высокопоставленный саудовский источник, знакомый с ходом встречи.

CNN также отмечает, что Трамп пожал руку временному главе администрации Сирии. При этом еще полгода назад за его голову была назначена награда в $10 млн.

13 мая в ходе выступления на инвестиционном форуме Трамп объявил о снятии санкций с Сирии, чтобы дать республике «шанс на величие». Он отметил и новое правительство, благодаря которому, по его мнению, у страны есть возможность стабилизироваться.

Ахмед аш-Шараа находится в списке особо опасных террористов в США. До того как он стал президентом Сирии, глава государства возглавлял исламистскую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Под ее руководством повстанцы Сирии свергли экс-лидера страны Башара Асада, во время правления которого США ввели отмененные теперь санкции.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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