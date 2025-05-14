AP: Трамп встретился с новым главой Сирии в Саудовской Аравии

Во время встречи, согласно сообщению Белого дома, Трамп предложил аш-Шараа ряд директив, в том числе подписание «Авраамских соглашений» для нормализации отношений с Израилем, требование «всем иностранным террористам покинуть Сирию», депортацию «палестинских террористов», помощь Соединенным Штатам в предотвращении возрождения ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и взятие на себя ответственности за центры содержания под стражей членов ИГИЛ на северо-востоке Сирии.