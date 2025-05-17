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Хаменеи ответил на угрозы Трампа по ядерной программе

Ведомости

Источником конфликта на Ближнем Востоке является Израиль. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа.

16 мая Трамп пригрозил Ирану «чем-то плохим» в случае, если он оперативно не отреагирует на предложение США по своей ядерной программе. По словам Хаменеи, его замечания «даже не стоят того, чтобы на них отвечать».

«Несомненно, источником коррупции, войны и конфликта в этом регионе является сионистский режим – опасная, смертельная раковая опухоль, которую необходимо искоренить. Она будет искоренена», – сказал он (цитата по Reuters).

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил 17 мая, что Трамп с одной стороны говорит о мире, а с другой – «угрожает самыми передовыми инструментами массового уничтожения».

Американо-иранские встречи по ядерной проблеме Ирана и отмене американских санкций проходят с апреля. Вашингтон опасается, что Тегеран в рамках своей программы может разработать ядерное оружие. Иранская сторона, в свою очередь, заявляет о мирном использовании программы.

Трамп говорил, что потенциальное новое соглашение с Ираном будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным». Верховный лидер Ирана Хаменеи при этом скептически относится к проходящим встречам. 24 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон предварительно согласен предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана исключительно на импортном ядерном топливе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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