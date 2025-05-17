Хаменеи ответил на угрозы Трампа по ядерной программе

Трамп говорил, что потенциальное новое соглашение с Ираном будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным». Верховный лидер Ирана Хаменеи при этом скептически относится к проходящим встречам. 24 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон предварительно согласен предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана исключительно на импортном ядерном топливе.