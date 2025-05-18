Путин: результатом спецоперации должен стать долгосрочный мир

Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» приурочен к 25-летию с первой инаугурации Путина: в свой первый президентский срок он вступил 7 мая 2000 г. В фильме президент заявил, что Россия «не готовилась специально» к спецоперации на Украине и хотела решить «проблему Донбасса мирными средствами». Кроме того, он отметил, что у нашего государства и без ядерного оружия достаточно сил и средств для завершения спецоперации с «нужным результатом». Также президент сообщил, что постоянно размышляет о том, кто мог бы стать преемником на высшем государственном посту.