Путин: результатом спецоперации должен стать долгосрочный мир

Путин: результатом спецоперации должен стать долгосрочный мирРоссия должна обеспечить интересы людей, которые считают русский язык родным
Результатом завершения спецоперации на Украине должно стать устранение причин, которые вызвали конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. Фрагмент интервью главы государства из фильма «Россия и Кремль. Путин. 25 лет» опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 г. до логического завершения с нужным для России результатом», – заверил президент.
По словам Путина, необходимо создать условия для «долгосрочного устойчивого мира» и обеспечить безопасность России и интересов «наших людей» на тех территориях, жители которых считают родным языком русский язык, а Россию – своей родиной.
Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» приурочен к 25-летию с первой инаугурации Путина: в свой первый президентский срок он вступил 7 мая 2000 г. В фильме президент заявил, что Россия «не готовилась специально» к спецоперации на Украине и хотела решить «проблему Донбасса мирными средствами». Кроме того, он отметил, что у нашего государства и без ядерного оружия достаточно сил и средств для завершения спецоперации с «нужным результатом». Также президент сообщил, что постоянно размышляет о том, кто мог бы стать преемником на высшем государственном посту.