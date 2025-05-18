Путин пожелал успехов участникам турнира по дзюдо имени Рахлина

Путин занимался самбо и дзюдо с 11 лет, он является мастером спорта и чемпионом Ленинграда 1976 г. В книге «От первого лица» глава государства рассказывал, что в начальной школе он пошел заниматься самбо к Рахлину. По словам Путина, тренер сыграл в его жизни решающую роль. «Если бы спортом не стал заниматься, неизвестно, как бы все дальше сложилось. Это Анатолий Семенович меня на самом деле из двора вытащил», – вспоминал президент. Рахлин обучал Аркадия и Бориса Ротенбергов, спарринг-партнера Путина Василия Шестакова и других. Тренер умер в августе 2013 г.