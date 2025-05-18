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Путин пожелал успехов участникам турнира по дзюдо имени Рахлина

Ведомости

Президент России Владимир Путин пожелал успехов участникам ХIII Международных соревнований по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» и выразил уверенность, что соревнования состоятся на высоком творческом уровне. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.

Путин с удовлетворением отметил, что во многом благодаря таким масштабным праздникам все больше людей узнают об одном из самых захватывающих видов единоборств, увлекаются его эстетикой и философией, выбирают активный образ жизни и идут в спорт.

«И конечно, важен вклад организаторов соревнований в сбережение памяти о выдающемся тренере, педагоге и наставнике Анатолии Семеновиче Рахлине», – указал президент.

Путин занимался самбо и дзюдо с 11 лет, он является мастером спорта и чемпионом Ленинграда 1976 г. В книге «От первого лица» глава государства рассказывал, что в начальной школе он пошел заниматься самбо к Рахлину. По словам Путина, тренер сыграл в его жизни решающую роль. «Если бы спортом не стал заниматься, неизвестно, как бы все дальше сложилось. Это Анатолий Семенович меня на самом деле из двора вытащил», – вспоминал президент. Рахлин обучал Аркадия и Бориса Ротенбергов, спарринг-партнера Путина Василия Шестакова и других. Тренер умер в августе 2013 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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