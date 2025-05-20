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Туск заявил о готовности закрыть границу с Германией в случае высылки мигрантов

Ведомости

Польша может закрыть границу с ФРГ в случае, если оттуда продолжат переправлять мигрантов. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск в эфире Telewizja Polska.

«Я сказал немцам: если вы попытаетесь отправить к нам мигрантов, то я применю положения о возможности отмены всех договорных обязательств», – сказал он (цитата по RMF24).

Туск отметил, что будет готов закрыть всю западную границу с Германией.

6 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил кандидатуру лидера консервативного Христианско-демократического союза Фридриха Мерца на должность канцлера ФРГ. Мерц прежде критиковал правительство Ангелы Меркель за политику «открытых дверей» по отношению к мигрантам во время кризиса 2015 г.

В январе Bild писал, что Мерц может поднять вопрос в бундестаге о введении чрезвычайной ситуации в Германии из-за мигрантов. Это произошло после нападения мигранта с ножом в Ашаффенбурге на северо-западе Баварии, в результате которого погибли взрослый и один ребенок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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