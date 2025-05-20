Туск заявил о готовности закрыть границу с Германией в случае высылки мигрантов
Польша может закрыть границу с ФРГ в случае, если оттуда продолжат переправлять мигрантов. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск в эфире Telewizja Polska.
«Я сказал немцам: если вы попытаетесь отправить к нам мигрантов, то я применю положения о возможности отмены всех договорных обязательств», – сказал он (цитата по RMF24).
Туск отметил, что будет готов закрыть всю западную границу с Германией.
6 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил кандидатуру лидера консервативного Христианско-демократического союза Фридриха Мерца на должность канцлера ФРГ. Мерц прежде критиковал правительство Ангелы Меркель за политику «открытых дверей» по отношению к мигрантам во время кризиса 2015 г.
В январе Bild писал, что Мерц может поднять вопрос в бундестаге о введении чрезвычайной ситуации в Германии из-за мигрантов. Это произошло после нападения мигранта с ножом в Ашаффенбурге на северо-западе Баварии, в результате которого погибли взрослый и один ребенок.