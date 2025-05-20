Туск заявил о готовности закрыть границу с Германией в случае высылки мигрантов

В январе Bild писал, что Мерц может поднять вопрос в бундестаге о введении чрезвычайной ситуации в Германии из-за мигрантов. Это произошло после нападения мигранта с ножом в Ашаффенбурге на северо-западе Баварии, в результате которого погибли взрослый и один ребенок.