Трамп оценил призывы Зеленского ужесточить санкции против России
Президент США Дональд Трамп намерен самостоятельно принимать решения по новым санкциям в отношении России. Об этом американский лидер заявил, комментируя призывы Владимира Зеленского ужесточить ограничения.
Трамп уточнил, что введение новых рестрикций будет зависеть от действий Москвы.
Американский президент допускал новые санкции в отношении РФ в случае затягивания достижения мирного соглашения по российско-украинскому конфликту. 19 мая состоялся очередной телефонный разговор Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил 20 мая, что Вашингтон ожидает от Москвы перечень условий для прекращения огня на Украине на этой неделе. Рубио отметил, что этот перечень позволит начать обсуждение прекращения огня. По его словам, остановка боев позволит вступить в детальные переговоры.