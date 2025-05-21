Трамп оценил призывы Зеленского ужесточить санкции против России

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил 20 мая, что Вашингтон ожидает от Москвы перечень условий для прекращения огня на Украине на этой неделе. Рубио отметил, что этот перечень позволит начать обсуждение прекращения огня. По его словам, остановка боев позволит вступить в детальные переговоры.