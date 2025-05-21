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Трамп оценил призывы Зеленского ужесточить санкции против России

Ведомости

Президент США Дональд Трамп намерен самостоятельно принимать решения по новым санкциям в отношении России. Об этом американский лидер заявил, комментируя призывы Владимира Зеленского ужесточить ограничения.

«Это будет мое решение. И ничье другое», – сказал он (цитата по ТАСС).

Трамп уточнил, что введение новых рестрикций будет зависеть от действий Москвы.

Американский президент допускал новые санкции в отношении РФ в случае затягивания достижения мирного соглашения по российско-украинскому конфликту. 19 мая состоялся очередной телефонный разговор Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил 20 мая, что Вашингтон ожидает от Москвы перечень условий для прекращения огня на Украине на этой неделе. Рубио отметил, что этот перечень позволит начать обсуждение прекращения огня. По его словам, остановка боев позволит вступить в детальные переговоры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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