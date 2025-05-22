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У штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба

Ведомости

Охранники ранили одного человека в ходе стрельбы у штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, сообщают американские СМИ.

Инцидент произошел около 4:00 утра по местному времени возле штаба спецслужбы в Маклине, штат Вирджиния, передает телеканал ABC со ссылкой на полицейское управление округа Фэрфакс.

«Главные ворота штаб-квартиры закрыты до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, используйте альтернативные маршруты в четверг, 22 мая», – ЦРУ сказало в заявлении в Х.

По данным CBS News, сотрудники службы безопасности открыли огонь по женщине-водителю, которая подъехала к воротам и не остановилась.

Она получила ранение в верхнюю часть тела и была доставлена в медицинское учреждение с травмой, которую правоохранительные органы охарактеризовали как «не смертельную».

В настоящий момент ведется расследование для установления всех обстоятельств инцидента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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