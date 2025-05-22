У штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба
Охранники ранили одного человека в ходе стрельбы у штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, сообщают американские СМИ.
Инцидент произошел около 4:00 утра по местному времени возле штаба спецслужбы в Маклине, штат Вирджиния, передает телеканал ABC со ссылкой на полицейское управление округа Фэрфакс.
«Главные ворота штаб-квартиры закрыты до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, используйте альтернативные маршруты в четверг, 22 мая», – ЦРУ сказало в заявлении в Х.
По данным CBS News, сотрудники службы безопасности открыли огонь по женщине-водителю, которая подъехала к воротам и не остановилась.
Она получила ранение в верхнюю часть тела и была доставлена в медицинское учреждение с травмой, которую правоохранительные органы охарактеризовали как «не смертельную».
В настоящий момент ведется расследование для установления всех обстоятельств инцидента.