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Путин поговорил с ефрейтором Болилая, закрывшей собой раненого военного

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Президент России Владимир Путин поговорил с ефрейтором Людмилой Болилая, которая закрыла своим телом раненого военнослужащего. Видео опубликовал Telegram-канал радио «Маяк».

Глава государства спросил, как у Болилая вышло закрыть собой военного, поскольку она является миниатюрной девушкой.

«Он тоже был не очень большой, поэтому все получилось», – ответила ефрейтор.

22 мая в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле состоялась церемония награждения государственными наградами. В ходе церемонии Путин вручил Болилая золотую звезду Героя России.

ТАСС сообщил, что медсестра под обстрелом вооруженных сил Украины продолжала выполнять свои обязанности и оказывать помощь раненым военным. Болилая своим телом закрыла тяжелораненого и приняла на себя все осколки. Она сохранила жизнь пострадавшему после чего сама с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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