Путин поговорил с ефрейтором Болилая, закрывшей собой раненого военного

ТАСС сообщил, что медсестра под обстрелом вооруженных сил Украины продолжала выполнять свои обязанности и оказывать помощь раненым военным. Болилая своим телом закрыла тяжелораненого и приняла на себя все осколки. Она сохранила жизнь пострадавшему после чего сама с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.