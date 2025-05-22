Путин поговорил с ефрейтором Болилая, закрывшей собой раненого военного
Президент России Владимир Путин поговорил с ефрейтором Людмилой Болилая, которая закрыла своим телом раненого военнослужащего. Видео опубликовал Telegram-канал радио «Маяк».
Глава государства спросил, как у Болилая вышло закрыть собой военного, поскольку она является миниатюрной девушкой.
«Он тоже был не очень большой, поэтому все получилось», – ответила ефрейтор.
22 мая в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле состоялась церемония награждения государственными наградами. В ходе церемонии Путин вручил Болилая золотую звезду Героя России.
ТАСС сообщил, что медсестра под обстрелом вооруженных сил Украины продолжала выполнять свои обязанности и оказывать помощь раненым военным. Болилая своим телом закрыла тяжелораненого и приняла на себя все осколки. Она сохранила жизнь пострадавшему после чего сама с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.