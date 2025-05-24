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Зеленский подтвердил новый обмен пленными с Россией

Ведомости

На Украину вернулись 307 человек, обмен военнопленными продолжится на следующий день, заявил в своем Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский.

Обмен пленным произошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями в формате «1000 на 1000», достигнутыми 16 мая в Стамбуле. Минобороны РФ сообщило в тот же день, что с подконтрольной Киеву территории 24 мая вернулись еще 307 российских военнослужащих. Взамен Украине переданы 307 пленных вооруженных сил Украины (ВСУ).

За два дня украинская сторона вернула 697 человек, рассказал Зеленский. В рамках второго этапа, как уточнил глава государства, российская сторона передала Киеву военнослужащих ВСУ, а также государственной пограничной службы и национальной гвардии Украины. 25 мая обмен продолжится, написал он.

23 мая Минобороны России объявило о возвращении в Россию 270 военных и 120 гражданских лиц в рамках обмена. В свою очередь Киеву передали 270 пленных и 120 гражданских.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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