Зеленский подтвердил новый обмен пленными с Россией
На Украину вернулись 307 человек, обмен военнопленными продолжится на следующий день, заявил в своем Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский.
Обмен пленным произошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями в формате «1000 на 1000», достигнутыми 16 мая в Стамбуле. Минобороны РФ сообщило в тот же день, что с подконтрольной Киеву территории 24 мая вернулись еще 307 российских военнослужащих. Взамен Украине переданы 307 пленных вооруженных сил Украины (ВСУ).
За два дня украинская сторона вернула 697 человек, рассказал Зеленский. В рамках второго этапа, как уточнил глава государства, российская сторона передала Киеву военнослужащих ВСУ, а также государственной пограничной службы и национальной гвардии Украины. 25 мая обмен продолжится, написал он.
23 мая Минобороны России объявило о возвращении в Россию 270 военных и 120 гражданских лиц в рамках обмена. В свою очередь Киеву передали 270 пленных и 120 гражданских.