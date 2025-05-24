Зеленский подтвердил новый обмен пленными с Россией

Обмен пленным произошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями в формате «1000 на 1000», достигнутыми 16 мая в Стамбуле. Минобороны РФ сообщило в тот же день, что с подконтрольной Киеву территории 24 мая вернулись еще 307 российских военнослужащих. Взамен Украине переданы 307 пленных вооруженных сил Украины (ВСУ).