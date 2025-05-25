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МИД: правоохранители дадут оценку «перформансу с российским триколором» в Грузии

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Российские правоохранительные органы дадут соответствующую оценку осквернению флага России грузинским певцом Эркеле Гецадзе в ходе концерта на музыкальном фестивале. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат рассказала, что ей поступил шквал звонков прокомментировать перфоманс с российским флагом в Тбилиси. Захарова указала, что флаг останется флагом, что бы с ним ни вытворяли. Кроме того, достойные потомки царицы Тамары, которые достигли в своей профессии настоящих высот, «в отличие от не стоящего внимания дна», с грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором.

«Напомню, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг нашей общей страны, продолжательницей которой является Россия, над поверженным Рейхстагом», – подчеркнула официальный представитель МИДа.

25 мая в соцсетях распространились видео, на которых Гецадзе во время концерта на фестивале Tbilisi Open Air бросил на сцену российский флаг. Затем музыкант поднял его, убрал в пакет и имитировал мочеиспускание на него. Сам Гецадзе сделал репост видеоролика на страницу в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Согласно данным стриминговой площадки Spotify, за месяц треки Гецадзе прослушали 2100 пользователей. Его песни также доступны для прослушивания на российском сервисе «Яндекс Музыка».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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