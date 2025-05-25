МИД: правоохранители дадут оценку «перформансу с российским триколором» в Грузии
Российские правоохранительные органы дадут соответствующую оценку осквернению флага России грузинским певцом Эркеле Гецадзе в ходе концерта на музыкальном фестивале. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Дипломат рассказала, что ей поступил шквал звонков прокомментировать перфоманс с российским флагом в Тбилиси. Захарова указала, что флаг останется флагом, что бы с ним ни вытворяли. Кроме того, достойные потомки царицы Тамары, которые достигли в своей профессии настоящих высот, «в отличие от не стоящего внимания дна», с грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором.
«Напомню, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг нашей общей страны, продолжательницей которой является Россия, над поверженным Рейхстагом», – подчеркнула официальный представитель МИДа.
25 мая в соцсетях распространились видео, на которых Гецадзе во время концерта на фестивале Tbilisi Open Air бросил на сцену российский флаг. Затем музыкант поднял его, убрал в пакет и имитировал мочеиспускание на него. Сам Гецадзе сделал репост видеоролика на страницу в Instagram
Согласно данным стриминговой площадки Spotify, за месяц треки Гецадзе прослушали 2100 пользователей. Его песни также доступны для прослушивания на российском сервисе «Яндекс Музыка».