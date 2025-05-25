МИД: правоохранители дадут оценку «перформансу с российским триколором» в Грузии

Дипломат рассказала, что ей поступил шквал звонков прокомментировать перфоманс с российским флагом в Тбилиси. Захарова указала, что флаг останется флагом, что бы с ним ни вытворяли. Кроме того, достойные потомки царицы Тамары, которые достигли в своей профессии настоящих высот, «в отличие от не стоящего внимания дна», с грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором.