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МИД Испании допустил введение эмбарго на поставки оружия Израилю

Ведомости

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что предложит участникам министерской встречи в Мадриде ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, и не исключил введение санкций против премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет газета ABC.

Представители более 20 стран проведут встречу в Мадриде с целью «заложить основу» для прекращения войны на Ближнем Востоке, отмечает газета. Как пояснил испанский министр перед переговорами, меры против Израиля введут в случае продолжения наступления израильских сил в секторе Газа. Альбарес также призвал снять блокаду на ввоз гуманитарной помощи в анклав, при этом подчеркнув, что этот процесс должна контролировать ООН, а не Израиль. Израиль и Палестина должны сосуществовать в долгосрочной перспективе и «альтернативы решению о создании двух государств нет», считает министр. При этом столицей Палестины, по его мнению, должен быть Восточный Иерусалим.

Альбарес заявил, что будет выступать за пересмотр списка индивидуальных ограничений, и не исключил «применения индивидуальных санкций к любому человеку». ABC отмечает, что под этим министр подразумевал как Нетаньяху, так и «всех ответственных».

«Очевидно, что Палестинская национальная администрация является нашим партнером по достижению мира на палестинской стороне», – сказал он.

В мае 2024 г. правительство Испании, а также власти Норвегии и Ирландии объявили о признании Палестины как независимого государства. Альбарес заявил, что окажет давление на Германию, Италию, Францию, Португалию и Бразилию с целью признания палестинского государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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