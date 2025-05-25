МИД Испании допустил введение эмбарго на поставки оружия Израилю

Представители более 20 стран проведут встречу в Мадриде с целью «заложить основу» для прекращения войны на Ближнем Востоке, отмечает газета. Как пояснил испанский министр перед переговорами, меры против Израиля введут в случае продолжения наступления израильских сил в секторе Газа. Альбарес также призвал снять блокаду на ввоз гуманитарной помощи в анклав, при этом подчеркнув, что этот процесс должна контролировать ООН, а не Израиль. Израиль и Палестина должны сосуществовать в долгосрочной перспективе и «альтернативы решению о создании двух государств нет», считает министр. При этом столицей Палестины, по его мнению, должен быть Восточный Иерусалим.