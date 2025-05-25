МИД Испании допустил введение эмбарго на поставки оружия Израилю
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что предложит участникам министерской встречи в Мадриде ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, и не исключил введение санкций против премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет газета ABC.
Представители более 20 стран проведут встречу в Мадриде с целью «заложить основу» для прекращения войны на Ближнем Востоке, отмечает газета. Как пояснил испанский министр перед переговорами, меры против Израиля введут в случае продолжения наступления израильских сил в секторе Газа. Альбарес также призвал снять блокаду на ввоз гуманитарной помощи в анклав, при этом подчеркнув, что этот процесс должна контролировать ООН, а не Израиль. Израиль и Палестина должны сосуществовать в долгосрочной перспективе и «альтернативы решению о создании двух государств нет», считает министр. При этом столицей Палестины, по его мнению, должен быть Восточный Иерусалим.
Альбарес заявил, что будет выступать за пересмотр списка индивидуальных ограничений, и не исключил «применения индивидуальных санкций к любому человеку». ABC отмечает, что под этим министр подразумевал как Нетаньяху, так и «всех ответственных».
«Очевидно, что Палестинская национальная администрация является нашим партнером по достижению мира на палестинской стороне», – сказал он.
В мае 2024 г. правительство Испании, а также власти Норвегии и Ирландии объявили о признании Палестины как независимого государства. Альбарес заявил, что окажет давление на Германию, Италию, Францию, Португалию и Бразилию с целью признания палестинского государства.