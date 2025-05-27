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Зюганов предложил создать комиссию по реализации решений о сохранении СССР

Ведомости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил создать специальную комиссию при Госдуме для реализации постановлений, принятых парламентом в 1996 г. по вопросу о сохранении СССР. Об этом сообщается на сайте партии.

Речь идет о двух документах: постановлении №156, которым Госдума признала утратившим силу решение Верховного Совета РСФСР от 1991 г. о денонсации союзного договора, и постановлении №157, подтвердившем юридическую силу итогов всесоюзного референдума 17 марта 1991 г., где большинство граждан высказались за сохранение СССР.

По словам Зюганова, создание комиссии необходимо для выполнения этих официальных решений, которые, по его мнению, остаются актуальными в условиях геополитической нестабильности. Он предложил, чтобы комиссию возглавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Зюганов подчеркнул, что реализация этих постановлений может способствовать укреплению национального суверенитета и интеграционным процессам на постсоветском пространстве.

22 мая Володин раскритиковал КПРФ, которые потребовали вернуть Волгограду советское наименование Сталинград. Он заявил, что коммунистам необходимо сначала признать, что город потерял название во времена СССР в период попыток уничтожить память об Иосифе Сталине.

Так Володин отреагировал на заявления депутатов от КПРФ о том, что объекты историко-культурного наследия СССР сейчас недостаточно защищены. Дискуссия возникла при рассмотрении закона об упрощении порядка содержания памятников культуры.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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