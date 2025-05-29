Al Arabiya: на границе Афганистана и Пакистана произошли столкновения
На фоне строительства новых контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне границы в афганской провинции Гильменд вспыхнули столкновения между пакистанскими войсками и боевиками движения «Талибан». Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
О числе пострадавших или погибших не сообщается.
В декабре 2024 г. на границе между Афганистаном и Пакистаном также прошли бои между пакистанскими силами безопасности и талибами. Афганский «Талибан» совершил нападение совместно с хариджитами – представителями исламского религиозно-политического течения.