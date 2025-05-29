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Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее Путин провел встречу с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Акиэ Абэ, прибывшей с визитом в Москву.

В декабре 2024 г. лидер России встречался с экс-президентом Казахстана в своей резиденции в Ново-Огареве.

В декабре 2023 г. вышла автобиография Назарбаева. Отдельная глава «Лидер» в автобиографии посвящена Владимиру Путину. В ней Назарбаев характеризует российского лидера как человека слова и дела, восстановившего порядок в России. «Никто не сомневается в том, что президентство Путина войдет в историю России как особый период. Это признают и его недруги», – отметил первый президент Казахстана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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