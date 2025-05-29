Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Ранее Путин провел встречу с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Акиэ Абэ, прибывшей с визитом в Москву.



В декабре 2024 г. лидер России встречался с экс-президентом Казахстана в своей резиденции в Ново-Огареве.



В декабре 2023 г. вышла автобиография Назарбаева. Отдельная глава «Лидер» в автобиографии посвящена Владимиру Путину. В ней Назарбаев характеризует российского лидера как человека слова и дела, восстановившего порядок в России. «Никто не сомневается в том, что президентство Путина войдет в историю России как особый период. Это признают и его недруги», – отметил первый президент Казахстана.