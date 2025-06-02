МИД Турции: переговоры РФ и Украины завершились «не негативно»
Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле завершились «не негативно». Об этом «РИА Новости» сообщил представитель МИД Турции.
Во дворце Чираган на берегу Босфора в Стамбуле завершился второй раунд переговоров представителей РФ и Украины. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке, сообщал ТАСС.
В приветственном слове министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал темы, которые будут обсуждать делегации во время переговоров. Среди них он указал условия для перемирия, обмен военнопленными и гражданскими лицами, а также подготовительные работы для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. После окончания речи турецкого министра встреча продолжилась за закрытыми дверями.
С предложением о проведении встречи 2 июня выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая. Тогда он заявил, что российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по аспектам урегулирования кризиса на Украине и готова представить его украинской делегации и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда прямых переговоров.
Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам стороны достигли договоренности подготовить свои позиции по урегулированию, провести масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог.