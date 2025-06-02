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МИД Турции: переговоры РФ и Украины завершились «не негативно»

Ведомости

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле завершились «не негативно». Об этом «РИА Новости» сообщил представитель МИД Турции. 

Во дворце Чираган на берегу Босфора в Стамбуле завершился второй раунд переговоров представителей РФ и Украины. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке, сообщал ТАСС.

В приветственном слове министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал темы, которые будут обсуждать делегации во время переговоров. Среди них он указал условия для перемирия, обмен военнопленными и гражданскими лицами, а также подготовительные работы для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. После окончания речи турецкого министра встреча продолжилась за закрытыми дверями.

С предложением о проведении встречи 2 июня выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая. Тогда он заявил, что российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по аспектам урегулирования кризиса на Украине и готова представить его украинской делегации и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда прямых переговоров.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам стороны достигли договоренности подготовить свои позиции по урегулированию, провести масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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