МИД Турции: переговоры РФ и Украины завершились «не негативно»

В приветственном слове министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал темы, которые будут обсуждать делегации во время переговоров. Среди них он указал условия для перемирия, обмен военнопленными и гражданскими лицами, а также подготовительные работы для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. После окончания речи турецкого министра встреча продолжилась за закрытыми дверями.