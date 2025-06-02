Российская делегация покинула место проведения переговоров с Украиной в Стамбуле
Российская делегация покинула место проведения второго раунда переговоров с представителями Украины в Стамбуле. Об этом сообщают «РИА Новости».
2 июня в турции прошли вторые переговоры российской и украинского сторон. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке, сообщал ТАСС. В ходе переговоров стороны подробно обсудили обмены.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что на переговорах Киев передал российской делегации список украинских детей, которых сторона требует вернуть. Глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что стороны обменялись документами об урегулировании конфликта. Также Москва и Киев начали подготовку нового обмена пленными. Глава минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что в ходе переговоров представители России и Украины договорились об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет.
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский по итогам встречи заявил, что Россия предложила Украине прекратить огонь на 2-3 дня на нескольких участках фронта для того, чтобы можно было обменяться телами погибших военных. Он также анонсировал самый масштабный обмен пленными между странами.
На переговорах Россию представили помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины возглавил Умеров.