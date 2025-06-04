Песков переадресовал спецслужбам вопрос о причастности Тимофеева к атаке БПЛА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам вопрос о том, планирует ли Россия обратиться в Казахстан с просьбой помочь с поимкой и экстрадицией Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атаке беспилотников на российские военные аэродромы. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.
Он также заверил, что российская сторона сделает все возможное для раскрытия данного преступления.
1 июня украинские беспилотники одновременно в разных частях страны атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщали в Минобороны. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники нападения задержаны. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что беспилотники атаковали военную часть. Дроны были запущены с фуры.
На следующий день в Telegram-канале администрации города Усть-Кута в Иркутской области сообщили, что правоохранительными органами разыскивается Тимофеев, который, возможно, причастен к атаке беспилотниками военного аэродрома «Белая».
В СМИ также появилась информация, что подозреваемый мог скрыться в Казахстане. По данным Mash, ему могли принадлежать фуры, из которых взлетали дроны-бомбардировщики.