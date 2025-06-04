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Песков переадресовал спецслужбам вопрос о причастности Тимофеева к атаке БПЛА

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам вопрос о том, планирует ли Россия обратиться в Казахстан с просьбой помочь с поимкой и экстрадицией Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атаке беспилотников на российские военные аэродромы. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

Он также заверил, что российская сторона сделает все возможное для раскрытия данного преступления.

1 июня украинские беспилотники одновременно в разных частях страны атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщали в Минобороны. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники нападения задержаны. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что беспилотники атаковали военную часть. Дроны были запущены с фуры.

На следующий день в Telegram-канале администрации города Усть-Кута в Иркутской области сообщили, что правоохранительными органами разыскивается Тимофеев, который, возможно, причастен к атаке беспилотниками военного аэродрома «Белая».

В СМИ также появилась информация, что подозреваемый мог скрыться в Казахстане. По данным Mash, ему могли принадлежать фуры, из которых взлетали дроны-бомбардировщики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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