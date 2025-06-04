Песков переадресовал спецслужбам вопрос о причастности Тимофеева к атаке БПЛА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам вопрос о том, планирует ли Россия обратиться в Казахстан с просьбой помочь с поимкой и экстрадицией Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атаке беспилотников на российские военные аэродромы. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.