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Шария заочно приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине

Ведомости

Украинского блогера Анатолия Шария заочно приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине. Об этом заявил сам блогер, приложив фотографию с решением суда.

«Я получил 15 лет тюрьмы. Моя вина заключается в том, что я «вел антиукраинскую деятельность на своем Telegram-канале и на Youtube», – написал он.

По его словам, Винницкий суд, огласивший приговор, не установл, что «именно он сделал»: «Это все общие фразы в стиле «помогал российским спецслужбам проводить информационные атаки» и так далее».

Шарий является критиком властей Украины с 2014 г. С того момента украинские власти и силовые ведомства обвиняют его в пророссийской деятельности.

6 марта этого года Шарий заявил, что на него и его жену было совершено покушение. Он утверждал, что за неделю до этого силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. В октябре 2023 г. неизвестные кинули несколько «коктейлей Молотова» в дом блогера в провинции Таррагона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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