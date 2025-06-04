Шария заочно приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине
Украинского блогера Анатолия Шария заочно приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине. Об этом заявил сам блогер, приложив фотографию с решением суда.
«Я получил 15 лет тюрьмы. Моя вина заключается в том, что я «вел антиукраинскую деятельность на своем Telegram-канале и на Youtube», – написал он.
По его словам, Винницкий суд, огласивший приговор, не установл, что «именно он сделал»: «Это все общие фразы в стиле «помогал российским спецслужбам проводить информационные атаки» и так далее».
Шарий является критиком властей Украины с 2014 г. С того момента украинские власти и силовые ведомства обвиняют его в пророссийской деятельности.
6 марта этого года Шарий заявил, что на него и его жену было совершено покушение. Он утверждал, что за неделю до этого силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. В октябре 2023 г. неизвестные кинули несколько «коктейлей Молотова» в дом блогера в провинции Таррагона.