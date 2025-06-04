Шария заочно приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине

6 марта этого года Шарий заявил, что на него и его жену было совершено покушение. Он утверждал, что за неделю до этого силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. В октябре 2023 г. неизвестные кинули несколько «коктейлей Молотова» в дом блогера в провинции Таррагона.