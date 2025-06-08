AFP: миграционная служба США задержала популярного тиктокера Хаби Лейма

На аккаунт Лейма в TikTok подписано более 162 млн человек, около 2,5 млрд лайков стоит на его роликах. В видео он обычно высмеивает советы и сложные инструкции к простым действиям и сопровождает это, как отметили в AFP, фирменным жестом - раскрытыми ладонями и удивленной улыбкой с широко открытыми глазами. Известно, что 25-летний гражданин Италии въехал в США 30 апреля.