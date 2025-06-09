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Путин: Россия вместе с БРИКС работает над сотрудничеством без санкций и диктата

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В своем обращении он подчеркнул, что Россия совместно с партнерами, включая страны объединения БРИКС, активно работает над созданием системы международного сотрудничества, свободной от дискриминации, диктата и санкций.

Президент рассказал, что в рамках пленарных заседаний, секций и «круглых столов» участники Форума – представители политических кругов, бизнеса, науки и экспертного сообщества из разных стран – обсудят основные тенденции развития российской и мировой экономики. Особое внимание будет уделено оценке проблем и достижений последних лет, а также прогнозам на будущее.

«Центральное место в программе Форума занимают темы технологий и цифровой трансформации как важнейших факторов лидерства в современном мире, создания комфортной среды для жизни и самореализации людей», – отметил Путин.

Также, по словам главы государства, участникам предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, науки и образования, здравоохранения и социальной защиты. Президент уверен, что дискуссии будут плодотворными.

9 июня был опубликован состав спикеров ПМЭФ-2025. Деловая программа форума включает более 150 мероприятий, охватывающих ключевые темы развития мировой и российской экономики, и более 600 спикеров и модераторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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