Путин: Россия вместе с БРИКС работает над сотрудничеством без санкций и диктата
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В своем обращении он подчеркнул, что Россия совместно с партнерами, включая страны объединения БРИКС, активно работает над созданием системы международного сотрудничества, свободной от дискриминации, диктата и санкций.
Президент рассказал, что в рамках пленарных заседаний, секций и «круглых столов» участники Форума – представители политических кругов, бизнеса, науки и экспертного сообщества из разных стран – обсудят основные тенденции развития российской и мировой экономики. Особое внимание будет уделено оценке проблем и достижений последних лет, а также прогнозам на будущее.
«Центральное место в программе Форума занимают темы технологий и цифровой трансформации как важнейших факторов лидерства в современном мире, создания комфортной среды для жизни и самореализации людей», – отметил Путин.
Также, по словам главы государства, участникам предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, науки и образования, здравоохранения и социальной защиты. Президент уверен, что дискуссии будут плодотворными.
9 июня был опубликован состав спикеров ПМЭФ-2025. Деловая программа форума включает более 150 мероприятий, охватывающих ключевые темы развития мировой и российской экономики, и более 600 спикеров и модераторов.