Путин: Россия вместе с БРИКС работает над сотрудничеством без санкций и диктата

Президент рассказал, что в рамках пленарных заседаний, секций и «круглых столов» участники Форума – представители политических кругов, бизнеса, науки и экспертного сообщества из разных стран – обсудят основные тенденции развития российской и мировой экономики. Особое внимание будет уделено оценке проблем и достижений последних лет, а также прогнозам на будущее.