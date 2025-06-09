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Карни пообещал увеличить расходы на оборону и снизить зависимость Канады от США

Ведомости

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении увеличить военные расходы до 2% ВВП в текущем финансовом году – на пять лет раньше запланированного. Это решение продиктовано необходимостью снизить зависимость от США в условиях «опасного и расколотого мира», пишет The Guardian.

Карни пообещал перенаправить средства на заказы местным производителям, сократив долю американских поставок. Ранее Канада заказала 16 истребителей F-35, но зависимость от США в обновлении ПО и запчастях вызвала споры.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Канаде следует стать новым штатом США для сохранения низких налогов, военной защиты и избавления от торговых пошлин. До этого президент США отмечал, что канадцы смогли бы значительно сэкономить на налогах и обороне, если бы их страна стала американским штатом. 6 мая стало известно, что Трамп предложил непосредственно Карни присоединить страну к США на правах 51-го штата. В ответ Карни повторил, что Канада не продается. Он добавил, что власти страны рассматривают экономические отношения с Вашингтоном как партнерство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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