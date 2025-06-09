Карни пообещал увеличить расходы на оборону и снизить зависимость Канады от США
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении увеличить военные расходы до 2% ВВП в текущем финансовом году – на пять лет раньше запланированного. Это решение продиктовано необходимостью снизить зависимость от США в условиях «опасного и расколотого мира», пишет The Guardian.
Карни пообещал перенаправить средства на заказы местным производителям, сократив долю американских поставок. Ранее Канада заказала 16 истребителей F-35, но зависимость от США в обновлении ПО и запчастях вызвала споры.
В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Канаде следует стать новым штатом США для сохранения низких налогов, военной защиты и избавления от торговых пошлин. До этого президент США отмечал, что канадцы смогли бы значительно сэкономить на налогах и обороне, если бы их страна стала американским штатом. 6 мая стало известно, что Трамп предложил непосредственно Карни присоединить страну к США на правах 51-го штата. В ответ Карни повторил, что Канада не продается. Он добавил, что власти страны рассматривают экономические отношения с Вашингтоном как партнерство.