Карни пообещал увеличить расходы на оборону и снизить зависимость Канады от США

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Канаде следует стать новым штатом США для сохранения низких налогов, военной защиты и избавления от торговых пошлин. До этого президент США отмечал, что канадцы смогли бы значительно сэкономить на налогах и обороне, если бы их страна стала американским штатом. 6 мая стало известно, что Трамп предложил непосредственно Карни присоединить страну к США на правах 51-го штата. В ответ Карни повторил, что Канада не продается. Он добавил, что власти страны рассматривают экономические отношения с Вашингтоном как партнерство.