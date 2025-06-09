Трамп заявил, что поддержал бы арест губернатора Калифорнии

«Президент США только что призвал к аресту действующего губернатора. Это день, которого я надеялся никогда не увидеть в Америке. Мне все равно, демократ вы или республиканец – это черта, которую мы не имеем права переступать как нация. Это – явный шаг к авторитаризму», – написал Ньюсом в социальной сети X.