Трамп заявил, что поддержал бы арест губернатора Калифорнии
Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил бы арест губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома из-за продолжающихся в штате беспорядков.
«На месте Тома [Хомана, советник по миграции] я бы это сделал. Думаю, это замечательно. Гэвину нравится внимание <…> Он плохо справляется. Я люблю Гэвина Ньюсома, он приятный парень, но он крайне некомпетентен – все это знают», – сказал Трамп журналистам.
8 июня Ньюсом заявил, что Хоман угрожает ему арестом. По словам губернатора Калифорнии, он не боится подобных угроз и это не помешает ему отстаивать интересы штата.
Трамп также заявил журналистам, что люди, стоящие за беспорядками, – профессиональные подстрекатели.
«Проблемы создают профессиональные провокаторы, это мятежники. Это плохие люди, они должны сидеть в тюрьме», – заявил президент США.
Ньюсом быстро отреагировал на высказывания Трампа, назвав его призыв к аресту очевидным шагом к авторитарному правлению.
«Президент США только что призвал к аресту действующего губернатора. Это день, которого я надеялся никогда не увидеть в Америке. Мне все равно, демократ вы или республиканец – это черта, которую мы не имеем права переступать как нация. Это – явный шаг к авторитаризму», – написал Ньюсом в социальной сети X.
9 июня Ньюсом заявил, что подаст в суд на Трампа из-за ввода национальной гвардии в Лос-Анджелес. По его словам, решение о федерализации войск незаконно и может затронуть другие штаты.
6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые протесты, направленные против нового федерального иммиграционного законодательства, которое инициировал Трамп. Рейды иммиграционной полиции ICE на рабочих местах вызвали волну протестов. Были задержаны 212 нелегалов, включая профсоюзного лидера Дэвида Уэрта. По данным ICE, большинство из них имели судимости. После двух дней протестов администрация Трампа направила в Лос-Анджелес 2000 бойцов нацгвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора.