Newsweek: на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе начались массовые грабежи

Протесты вспыхнули после рейдов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах. В ходе этих рейдов было арестовано как минимум 212 человек, находящихся в стране нелегально, включая президента местного профсоюза работников сферы услуг Дэвида Уэрта. Местные жители, недовольные действиями властей, организовали демонстрации, которые быстро переросли в столкновения с правоохранительными органами. Протестующие поджигали автомобили, приковывали себя цепями к мебели и создавали блокады. CNN писало, что 7 и 8 июня полицейские использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы в центре Лос-Анджелеса и соседнем городе Парамаунт.