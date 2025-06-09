Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Newsweek: на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе начались массовые грабежи

Ведомости

В Лос-Анджелесе на фоне протестов против иммиграционного контроля начались массовые грабежи. Об этом сообщает издание Newsweek.

Владельцы предприятий сообщают о разграблении магазинов на некоторых улицах. Правоохранители призывают жителей и владельцев бизнеса немедленно сообщать о «любых случаях вандализма, причинения ущерба или мародерства», чтобы эти инциденты можно было официально задокументировать. Полиция также рекомендует делать фото или видео с мест происшествий для фиксации доказательств.

В конце прошлой недели в Лос-Анджелесе начались массовые протесты мигрантов, выступающих против нового федерального иммиграционного законодательства, которое инициировал президент США Дональд Трамп. Волнения переросли в столкновения с полицией, а затем и в беспорядки.

В город уже были направлены подразделения национальной гвардии. По данным ABC News, на данный момент в Лос-Анджелесе дислоцировано около 300 военных, хотя ранее Трамп приказал направить 2000 бойцов для подавления беспорядков.

Протесты вспыхнули после рейдов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах. В ходе этих рейдов было арестовано как минимум 212 человек, находящихся в стране нелегально, включая президента местного профсоюза работников сферы услуг Дэвида Уэрта. Местные жители, недовольные действиями властей, организовали демонстрации, которые быстро переросли в столкновения с правоохранительными органами. Протестующие поджигали автомобили, приковывали себя цепями к мебели и создавали блокады. CNN писало, что 7 и 8 июня полицейские использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы в центре Лос-Анджелеса и соседнем городе Парамаунт.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных