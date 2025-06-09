Newsweek: на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе начались массовые грабежи
В Лос-Анджелесе на фоне протестов против иммиграционного контроля начались массовые грабежи. Об этом сообщает издание Newsweek.
Владельцы предприятий сообщают о разграблении магазинов на некоторых улицах. Правоохранители призывают жителей и владельцев бизнеса немедленно сообщать о «любых случаях вандализма, причинения ущерба или мародерства», чтобы эти инциденты можно было официально задокументировать. Полиция также рекомендует делать фото или видео с мест происшествий для фиксации доказательств.
В конце прошлой недели в Лос-Анджелесе начались массовые протесты мигрантов, выступающих против нового федерального иммиграционного законодательства, которое инициировал президент США Дональд Трамп. Волнения переросли в столкновения с полицией, а затем и в беспорядки.
В город уже были направлены подразделения национальной гвардии. По данным ABC News, на данный момент в Лос-Анджелесе дислоцировано около 300 военных, хотя ранее Трамп приказал направить 2000 бойцов для подавления беспорядков.
Протесты вспыхнули после рейдов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах. В ходе этих рейдов было арестовано как минимум 212 человек, находящихся в стране нелегально, включая президента местного профсоюза работников сферы услуг Дэвида Уэрта. Местные жители, недовольные действиями властей, организовали демонстрации, которые быстро переросли в столкновения с правоохранительными органами. Протестующие поджигали автомобили, приковывали себя цепями к мебели и создавали блокады. CNN писало, что 7 и 8 июня полицейские использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы в центре Лос-Анджелеса и соседнем городе Парамаунт.