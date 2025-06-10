Трамп не намерен отключать Starlink в Белом доме после конфликта с Маском
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует отключать Starlink в Белом доме, несмотря на конфликт с предпринимателем Илоном Маском. Американский лидер назвал Starlink качественным сервисом.
«Я, возможно, немного перемещу Tesla, но с Starlink мы так поступать не будем. Это хороший сервис», – добавил он.
Отвечая на вопрос о возможном новом месте для Tesla, Трамп заявил, что располагает множеством вариантов.
Комментируя возможный разговор с Маском, Трамп добавил, что «особо об этом не думал».
«Но полагаю, он хотел бы со мной поговорить. Если бы я был на его месте, я бы захотел. Хотя, может, он уже звонил – это у него надо спросить. У меня не было бы с этим проблем».
Также Трамп заявил, что не видел потасовки между Маском и министром финансов Скоттом Бессентом.
8 июня бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью The Washington Post сообщил, что Маск и Бессент устроили потасовку в Белом доме. Причиной конфликта стали разногласия по поводу кандидатуры на пост руководителя Налогового управления (IRS).
В начале июня между Маском и Трампом произошел конфликт. Это началось с критики бизнесмена в отношении бюджетного законопроекта американского лидера. Предприниматель заявил, что принятие документа может увеличить государственный долг страны и нивелирует итоги работы департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). 3 июня он назвал законопроект отвратительным и мерзким.
Через два дня Трамп сказал, что Маск сошел с ума, и пояснил, что бизнесмен был «на исходе», поэтому его попросили покинуть должность в администрации. Президент США также перестал субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск объявил, что Трамп фигурирует в деле умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними, и поддержал идею объявить ему импичмент. Позднее бизнесмен удалил свой пост о фигурировании Трампа в деле Эпштейна.