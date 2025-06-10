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Трамп не намерен отключать Starlink в Белом доме после конфликта с Маском

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует отключать Starlink в Белом доме, несмотря на конфликт с предпринимателем Илоном Маском. Американский лидер назвал Starlink качественным сервисом.

«Я, возможно, немного перемещу Tesla, но с Starlink мы так поступать не будем. Это хороший сервис», – добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном новом месте для Tesla, Трамп заявил, что располагает множеством вариантов.

Комментируя возможный разговор с Маском, Трамп добавил, что «особо об этом не думал».

«Но полагаю, он хотел бы со мной поговорить. Если бы я был на его месте, я бы захотел. Хотя, может, он уже звонил – это у него надо спросить. У меня не было бы с этим проблем».

Также Трамп заявил, что не видел потасовки между Маском и министром финансов Скоттом Бессентом.

8 июня бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью The Washington Post сообщил, что Маск и Бессент устроили потасовку в Белом доме. Причиной конфликта стали разногласия по поводу кандидатуры на пост руководителя Налогового управления (IRS).

В начале июня между Маском и Трампом произошел конфликт. Это началось с критики бизнесмена в отношении бюджетного законопроекта американского лидера. Предприниматель заявил, что принятие документа может увеличить государственный долг страны и нивелирует итоги работы департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). 3 июня он назвал законопроект отвратительным и мерзким.

Через два дня Трамп сказал, что Маск сошел с ума, и пояснил, что бизнесмен был «на исходе», поэтому его попросили покинуть должность в администрации. Президент США также перестал субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск объявил, что Трамп фигурирует в деле умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними, и поддержал идею объявить ему импичмент. Позднее бизнесмен удалил свой пост о фигурировании Трампа в деле Эпштейна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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