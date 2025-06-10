Bloomberg: министр финансов США Бессент может стать следующим главой ФРС

Бессент заявил агентству, что у него «лучшая работа в Вашингтоне», и президент решит, «кто лучше для экономики и американского народа». В свою очередь, поддерживающий Трампа экономист Артур Лаффер уточнил, что монетарная политика не является специальностью министра и «у него уже есть работа». По его мнению, лучшей кандидатурой станет Кевин Уорш, который занимал пост управляющего в совете ФРС с 2006 по 2011 г.