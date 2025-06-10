Bloomberg: министр финансов США Бессент может стать следующим главой ФРС
Внутри и за пределами администрации президента США Дональда Трампа усиленно продвигается кандидатура министра финансов США Скотта Бессента на пост следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, официальные собеседования кандидатов на эту должность еще не начались.
Бессент заявил агентству, что у него «лучшая работа в Вашингтоне», и президент решит, «кто лучше для экономики и американского народа». В свою очередь, поддерживающий Трампа экономист Артур Лаффер уточнил, что монетарная политика не является специальностью министра и «у него уже есть работа». По его мнению, лучшей кандидатурой станет Кевин Уорш, который занимал пост управляющего в совете ФРС с 2006 по 2011 г.
Как пишет Bloomberg, 6 июня Трамп заявил, что «очень скоро» назовет имя человека, который заменит действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла. Его срок полномочий истекает в мае 2026 г.