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Средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над двумя регионами

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили в период с 13:00 по 16:00 мск пять украинских беспилотников на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что четыре из них сбили на Белгородской областью, еще один- над Крымом.

В период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Наибольшее число беспилотников – 16 – были ликвидированы в Воронежской области. Еще восемь воздушных целей российские военные уничтожили в Курской области. Пять БПЛА были нейтрализованы в Тамбовской области, два – в Ростовской. Один беспилотник силы ПВО сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

11 июня в Рыльском районе Курской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. 53-летний водитель, находившийся за рулем, получил многочисленные травмы и был доставлен в районную больницу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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