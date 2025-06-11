Средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над двумя регионами
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили в период с 13:00 по 16:00 мск пять украинских беспилотников на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.
Уточняется, что четыре из них сбили на Белгородской областью, еще один- над Крымом.
В период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Наибольшее число беспилотников – 16 – были ликвидированы в Воронежской области. Еще восемь воздушных целей российские военные уничтожили в Курской области. Пять БПЛА были нейтрализованы в Тамбовской области, два – в Ростовской. Один беспилотник силы ПВО сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
11 июня в Рыльском районе Курской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. 53-летний водитель, находившийся за рулем, получил многочисленные травмы и был доставлен в районную больницу.