Средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над двумя регионами

В период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Наибольшее число беспилотников – 16 – были ликвидированы в Воронежской области. Еще восемь воздушных целей российские военные уничтожили в Курской области. Пять БПЛА были нейтрализованы в Тамбовской области, два – в Ростовской. Один беспилотник силы ПВО сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.