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Посол Дарчиев: Россия и США обречены на мирное сосуществование

Людмила Чернова

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев считает, что Россия и США будут в дальнейшем сосуществовать без конфронтации. По его мнению, это неизбежный процесс.

«Несмотря на разногласия между нашими странами и токсичное наследие предшествующего периода, которое президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились преодолеть совместными усилиями, Россия и США обречены, как великие державы, на неконфронтационное мирное сосуществование», – заявил Дарчиев в своей речи на приеме в посольстве по случаю Дня России.

Он подчеркнул, что сейчас у двух держав появился шанс восстановить сотрудничество и вместе решать все мировые кризисы.

«Главное, что сейчас приоткрылось окно возможностей для возобновления в полном объеме межгосударственных связей и поиска солидарных, на основе взаимного уважения и равноправия, решений острых международных проблем и кризисных ситуаций, исходя из принципа многополярности и учета новых геополитических реалий», – сказал он.

На приеме присутствовали представители дипмиссий других стран, российские и иностранные представители СМИ, а также соотечественники.

День России отмечают 12 июня. В этот день в 1990 г. первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Документом, в том числе, было закреплено верховенство Конституции РФ и ее законов в стране. Подобные изменения законодательства стали новой вехой в истории России. В этом году россиян впервые за четыре года с праздником поздравил представитель США. Госсекретарь США Марко Рубио опубликовал обращение, в которой заявил о готовности США к диалогу с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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