Посол Дарчиев: Россия и США обречены на мирное сосуществование

День России отмечают 12 июня. В этот день в 1990 г. первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Документом, в том числе, было закреплено верховенство Конституции РФ и ее законов в стране. Подобные изменения законодательства стали новой вехой в истории России. В этом году россиян впервые за четыре года с праздником поздравил представитель США. Госсекретарь США Марко Рубио опубликовал обращение, в которой заявил о готовности США к диалогу с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.