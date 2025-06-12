Посол Дарчиев: Россия и США обречены на мирное сосуществование
Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев считает, что Россия и США будут в дальнейшем сосуществовать без конфронтации. По его мнению, это неизбежный процесс.
«Несмотря на разногласия между нашими странами и токсичное наследие предшествующего периода, которое президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились преодолеть совместными усилиями, Россия и США обречены, как великие державы, на неконфронтационное мирное сосуществование», – заявил Дарчиев в своей речи на приеме в посольстве по случаю Дня России.
Он подчеркнул, что сейчас у двух держав появился шанс восстановить сотрудничество и вместе решать все мировые кризисы.
«Главное, что сейчас приоткрылось окно возможностей для возобновления в полном объеме межгосударственных связей и поиска солидарных, на основе взаимного уважения и равноправия, решений острых международных проблем и кризисных ситуаций, исходя из принципа многополярности и учета новых геополитических реалий», – сказал он.
На приеме присутствовали представители дипмиссий других стран, российские и иностранные представители СМИ, а также соотечественники.
День России отмечают 12 июня. В этот день в 1990 г. первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Документом, в том числе, было закреплено верховенство Конституции РФ и ее законов в стране. Подобные изменения законодательства стали новой вехой в истории России. В этом году россиян впервые за четыре года с праздником поздравил представитель США. Госсекретарь США Марко Рубио опубликовал обращение, в которой заявил о готовности США к диалогу с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.