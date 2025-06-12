Минобороны РФ: Украина не готова к оперативному проведению обменов пленными

Министерство обороны России заявило о своей готовности проводить обмены украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с графиком, согласованным 2 июня в Стамбуле. Однако, по данным военного ведомства, украинская сторона не готова к такому же оперативному проведению обменов.