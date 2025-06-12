Минобороны РФ: Украина не готова к оперативному проведению обменов пленными
Министерство обороны России заявило о своей готовности проводить обмены украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с графиком, согласованным 2 июня в Стамбуле. Однако, по данным военного ведомства, украинская сторона не готова к такому же оперативному проведению обменов.
12 июня Минобороны РФ сообщило о завершении нового этапа обмена военнопленными. По данным военных, из украинского плена вернулась группа российских военнослужащих, взамен Украине была передана группа солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).
Сейчас вернувшиеся российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
На видео, опубликованном Минобороны, видно, как вернувшиеся военные скандируют «Россия-Россия!», обернув плечи флагами страны. Первым делом бойцы связались по телефонам с родными и близкими, которые долгое время переживали за их судьбу.