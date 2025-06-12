Путин: работа в госаппарате – это еще одна возможность служения Отечеству
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что назначение на должности в государственном аппарате – это не награда и не привилегия, а возможность продолжить служение Отечеству. Об этом он заявил 12 июня на встрече с участниками программы «Время героев».
По словам главы государства, программа была разработана для участников спецоперации, которые «сознательно сделали выбор служения Отечеству». Она направлена на то, чтобы такие люди могли постепенно занимать определенные позиции в различных сферах, реализуя государственные и личные амбиции.
Путин рассказал, что через два потока этой программы проходят 65 000 человек, во всяком случае, было подано такое количество заявок. И само по себе прохождение через эти предварительные испытания – это уже успех.
На данный момент более 40 участников первого потока программы уже получили назначения на различные должности в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
«Это не награда, это не какая-то привилегия – учиться и потом получать какие-то места руководящие. Это еще одна возможность продолжить служение Отечеству», – подчеркнул президент.
Также на встрече президент затронул тему бессмертия России и ее народа, отметив, что оно заключается в способности страны одерживать победы, несмотря на все тяжелые испытания. На эту мысль главу страны натолкнуло общение с писателем Александром Прохановым.