В Подмосковье вернулись из плена российские военные
Военнослужащие с флагами в руках сошли с трапа и скандировали «Россия».
Минобороны днем сообщило о новом этапе обмена пленными с Украиной. В РФ российские военные пройдут лечение и реабилитацию. Киеву взаимен была передана группа солдат ВСУ.
Позже в Минобороны отметили, что Украина не готова к оперативному проведению обменов пленными. В свою очередь, Россия готова проводить обмены ежедневно в соответствии с графиком, согласованным 2 июня в Стамбуле.