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Путин перед выступлением на ПМЭФе поговорит с журналистами

Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), а накануне проведет разговор с журналистами международных информагентств, сообщает Telegram-канал «Вестей».

Не уточняется, когда именно глава государства пообщается с журналистами.

ПМЭФ пройдет в центре «Экспофорум» с 18 по 21 июня. Его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в мероприятии уже подтвердили представители 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных компаний, организаций, госструктур и экспертного сообщества.

10 июня стало известно, что Путин выступит на пленарной сессии форума, а также примет участие в панельной дискуссии. В Кремле уточнили, что выступление президента будет посвящено экономике и другим связанным с ней составляющим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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