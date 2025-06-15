Путин перед выступлением на ПМЭФе поговорит с журналистами
Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), а накануне проведет разговор с журналистами международных информагентств, сообщает Telegram-канал «Вестей».
Не уточняется, когда именно глава государства пообщается с журналистами.
ПМЭФ пройдет в центре «Экспофорум» с 18 по 21 июня. Его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в мероприятии уже подтвердили представители 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных компаний, организаций, госструктур и экспертного сообщества.
10 июня стало известно, что Путин выступит на пленарной сессии форума, а также примет участие в панельной дискуссии. В Кремле уточнили, что выступление президента будет посвящено экономике и другим связанным с ней составляющим.