Путин поздравил лидера КНР Си Цзиньпина с днем рождения

На них Путин заявил о положительных впечатлениях от новой встречи с Си и подчеркнул, что очень ценит возможность личного общения. Он поблагодарил лидера КНР за приезд на празднование юбилея Победы и подтвердил свой визит в Китай для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию победы во Второй мировой войне и победе над милитаристской Японией. По словам Путина, Россия и Китай едины в стремлении защищать историческую память о событиях военных лет.