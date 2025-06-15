Путин поздравил лидера КНР Си Цзиньпина с днем рождения
Президент России Владимир Путин тепло поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
Си Цзиньпин в мае посетил Москву, чтобы принять участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая в Кремле состоялась встреча лидеров России и Китая с участием делегаций, в ходе которой были подписаны совместные документы. Переговоры продлились более трех с половиной часов.
На них Путин заявил о положительных впечатлениях от новой встречи с Си и подчеркнул, что очень ценит возможность личного общения. Он поблагодарил лидера КНР за приезд на празднование юбилея Победы и подтвердил свой визит в Китай для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию победы во Второй мировой войне и победе над милитаристской Японией. По словам Путина, Россия и Китай едины в стремлении защищать историческую память о событиях военных лет.