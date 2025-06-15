Reuters узнал о вето Трампа на убийство Израилем верховного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп заблокировал план Израиля, направленный на ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на двух американских должностных лиц.
Один из собеседников агентства обратил внимание, что иранцы не убили ни одного американца.
«Пока они не сделают этого, мы даже не станем говорить о действиях против их политического руководства», – цитирует Reuters источник.
15 июня Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение для установления мира. По его мнению, страны смогут достичь мирной сделки, аналогично тому, как это сделали Индия и Пакистан. Правда, американский лидер выразил недовольство тем, что его усилия по урегулированию конфликтов остаются незамеченными.
Трамп напомнил, что урегулировал конфликт между Сербией и Косово, который мог перерасти в войну. Также, по его словам, он помог разрешить спор между Египтом и Эфиопией, и теперь там установился мир.