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Reuters узнал о вето Трампа на убийство Израилем верховного лидера Ирана

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заблокировал план Израиля, направленный на ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на двух американских должностных лиц.

Один из собеседников агентства обратил внимание, что иранцы не убили ни одного американца.

«Пока они не сделают этого, мы даже не станем говорить о действиях против их политического руководства», – цитирует Reuters источник.

15 июня Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение для установления мира. По его мнению, страны смогут достичь мирной сделки, аналогично тому, как это сделали Индия и Пакистан. Правда, американский лидер выразил недовольство тем, что его усилия по урегулированию конфликтов остаются незамеченными.

Трамп напомнил, что урегулировал конфликт между Сербией и Косово, который мог перерасти в войну. Также, по его словам, он помог разрешить спор между Египтом и Эфиопией, и теперь там установился мир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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